بالون قمامة أرسلته كوريا الشمالية يهبط على مجمع المكتب الرئاسي في سيؤول

قال جهاز الأمن الرئاسي بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن بالون قمامة أرسلته كوريا الشمالية هبط على مجمع المكتب الرئاسي في (يونغسان) بالعاصمة سيؤول لكنه لم يتم العثور على أي شيء خطر فيه.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن الجهاز القول إنه اكتشف القمامة المتساقطة على أرض مجمع المكتب الرئاسي أثناء مراقبة دفعة من البالونات أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم.

وقال الجهاز “أظهر التحقيق الذي أجراه فريق الاستجابة الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية أن الأجسام لا تشكل خطرا أو تلوثا لذا تم انتشالها.. نراقب الوضع باستمرار بالتعاون مع هيئة الأركان المشتركة”.

وذكر المكتب الرئاسي أنه تمت مراقبة الموقع الدقيق للبالون من خلال جهاز مراقبة قبل سقوطه.

ونقلت (يونهاب) عن مسؤول رئاسي القول “من الصعب التعامل مع البالونات في الجو لأننا لا نعرف ما قد تحتويه.. لن يكون هناك أي تغيير في سياستنا في جمعها بعد سقوطها”.

وأرسلت كوريا الشمالية آلاف البالونات المملوءة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ شهر مايو الماضي احتجاجا على “منشورات دعائية مناهضة” لبيونغ يانغ أرسلها نشطاء في كوريا الجنوبية عبر الحدود.

وامتنع الجيش في كوريا الجنوبية عن إسقاط البالونات خوفا من أن تنتشر محتوياتها بشكل أكبر وتسبب المزيد من الضرر.