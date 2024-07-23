قائد الجيش البريطاني: على الجيش أن يبني جاهزيته في غضون 3 أعوام لمواجهة أي تهديد محتمل

قائد الجيش البريطاني: على الجيش أن يبني جاهزيته في غضون 3 أعوام لمواجهة أي تهديد محتمل

قال قائد الجيش البريطاني الجنرال رولاند ووكر اليوم الثلاثاء إنه يتعين على الجيش بناء جاهزيته لخوض حرب في غضون ثلاثة أعوام تحسبا لمواجهة أي تهديد محتمل في عالم وصفه بأنه “يزداد تقلبا”.

جاء ذلك في أول خطاب لقائد الجيش البريطاني نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة الجديدة عزمها إجراء “مراجعة شاملة لتمويل الدفاع والأمن”.

وشدد الجنرال ووكر على أهمية مضاعفة الطاقة القتالية للجيش البريطاني بحلول عام 2027 وزيادتها بواقع ثلاثة أضعاف في نهاية العقد الحالي محذرا من أن المملكة المتحدة تواجه مخاطر محتملة من تبعات دعمها لأوكرانيا لاسيما بعد أن كونت كل من روسيا والصين ما وصفه ب”علاقة انتقالية متبادلة” في مجال الأسلحة والتقنيات.

ورأى في الوقت نفسه أن “الطريق إلى الحرب لا يتعذر تغييره في حال أعادت المملكة المتحدة تأسيس قوات برية موثوقة لدعم استراتيجية الردع من أجل تجنب الحرب”.

ووصف الجنرال ووكر الجيش البريطاني بأنه “متوسط الحجم” إذ يبلغ قوامه نحو 75 ألف جندي مناشدا إياه الإسراع الى تطوير قدراته التقنية مثل الذكاء الاصطناعي ونيران أسلحته لتكون أسرع وذات نطاق أوسع بدلا من التركيز على زيادة عدد الجنود.

وتنفق المملكة المتحدة نسبة 2.3 من الناتج الإجمالي المحلي على قطاع الدفاع فيما تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة هذه النسبة إلى 2.5 بالمئة.