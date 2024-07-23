مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 23 /7 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:

أحاط معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علماً بنتائج اجتماع مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات والذي عقد يوم أمس الأثنين في بغداد والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني والجهود المبذولة للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات إضافة الى تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية .

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علماً بفحوى لقاءاته على هامش اجتماع مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وعدد من كبار المسئولين في الجمهورية العراقية الشقيقة والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح العليا المشتركة لكلا البلدين إضافة الى تطلعات البلدين لتوسعة آفاق التعاون في مختلف المجالات.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر بشأن تعامل دولة الكويت مع الأزمة الناتجة عن الخلل في تحديث أنظمة شركة كراود سترايك الأمريكية التي حدثت يوم الجمعة الماضي والتي أثرت على خدمات متعددة على مستوى العالم موضحاً أن دولة الكويت تعاملت مع هذا الحدث بشكل فوري منذ حدوثه حيث قامت الجهات الحكومية المعنية باتخاذ عدة إجراءات من أبرزها إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن وفتح قنوات مباشرة مع الشركات العالمية ومتابعة الجهات المستخدمة لأنظمة كراود سترايك إضافة إلى التحرك الإعلامي من خلال التصريحات الرسمية للجهات المعنية لطمأنه الجميع .

وأكد معاليه عدم تأثر الأجهزة والتطبيقات الحكومية نتيجة لهذا الخلل العالمي بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في تعزيز وتأمين أنظمتها والبنية التحتية الإلكترونية مشدداً على أن أمن المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية من الأولويات القصوى التي توليها الحكومة وقد أثبتت الإجراءات الاحترازية والأنظمة الأمنية المتقدمة التي تم القيام بتطبيقها مدى فعاليتها في التعامل مع مثل هذه التحديات والأحداث الطارئة ، وقد وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بضرورة تطوير أنظمتها الإلكترونية لرفع كفاءة العمل والقدرات لحماية الأنظمة والبنية التحتية الرقمية .

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلها معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر وقياديي وموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني والجهات الحكومية الأخرى التي ساهمت في الحد من تأثير الأزمة على البنية التحتية الرقمية في البلاد.

من جانب آخر أحاط معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي مجلس الوزراء علماً بقيام وزارة الصحة بتوقيع 63 عقداً يتعلق بالأدوية واللوازم الطبية والمخبرية بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليون دينار كويتي وذلك منذ صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة الحالي ، ويأتي توقيع هذه العقود في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز المنظومة الصحية والأمن الدوائي في دولة الكويت وتوفير كافة الأدوية والمتطلبات والمستلزمات الطبية للإرتقاء بالخدمات الصحية في البلاد .

من جهة أخرى ، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 /2024 .

وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالإنابة الدكتور أنور علي المضف وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2023 /2024، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1مليار و561 مليون دينار كويتي ، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية، كما اطلع مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة ، والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2023 /2024 ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم بقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وفي إطار اهتمام الحكومة لمتابعة تطوير كافة المشاريع في دولة الكويت لا سيما الترفيهية والسياحية منها، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من شركة المشروعات السياحية بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع الشركة لعام 2024 ومنها استكمال الواجهة البحرية وتشغيل شاطئ المسيلة وتطوير نادي الشعب البحري وتشغيل نادي رأس الأرض وتطوير منتزه الخيران .

من جهته عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لقياديي وموظفي شركة المشروعات السياحية على جهودهم المخلصة لتطوير وتنفيذ المشاريع الترفيهية وتعزيز دورها السياحي في دولة الكويت، مؤكداً أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية للإسراع في إنجاز مشاريع الشركة .