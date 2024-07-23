غوتيريش يعتبر إعلان بكين “خطوة مهمة” لتحقيق الوحدة الفلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بإعلان بكين الصادر عن حماس والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل “حكومة وفاق وطني”، معتبرا أنه يمثل “خطوة مهمة لتعزيز الوحدة الفلسطينية”، بحسب ما قال المتحدث باسمه.

وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين “جميع الخطوات نحو الوحدة موضع ترحيب وتشجيع. إن الوحدة الفلسطينية… أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والأمن وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير، وإلى إقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية”، مضيفا أن الأمين العام دعا الفصائل الفلسطينية إلى “تجاوز خلافاتها من خلال الحوار”.