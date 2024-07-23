الـ”أونروا” تدعو إلى حماية عاملي الإغاثة في قطاع غزة

الـ”أونروا” تدعو إلى حماية عاملي الإغاثة في قطاع غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء إلى حماية عاملي الإغاثة في قطاع غزة.

جاء ذلك تعقيبا على حادثة إطلاق النار المباشر على قافلة أممية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حينما كانت متجهة إلى شمال غزة بتنسيق مسبق عبر سيارات مصفحة تحمل علامات وسترات تدل على أنهم تابعون للأمم المتحدة.

وقالت مديرة التواصل والإعلام في (أونروا) جولييت توما في بيان “ان عاملي الإغاثة ليسوا هدفا وتجب حمايتهم في جميع الأوقات”.

وأكدت توما ضرورة الالتزام بقواعد الحرب واحترامها في كل الأوقات معربة عن أسفها لتكرار حوادث الاعتداء على العاملين في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واوضحت وكالة (أونروا) في وقت سابق ان إحدى المركبات أصيبت بخمس رصاصات على الأقل أثناء الانتظار أمام نقطة تفتيش تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب وادي غزة.

‏كما أدت عملية إطلاق النار إلى تضرر السيارة بشدة وانفصلت عن القافلة فيم أعادت الفرق تجمعها ووصلت في النهاية إلى مدينة غزة دون أن يتعرض أحد للإصابة.