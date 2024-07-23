بنك برقان يدعم فعالية محافظة الأحمدي لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي

قام بنك برقان مؤخراً بدعم فعالية محافظة الأحمدي لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى مدارس المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من سعيه لترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والارتقاء بمساهمته في تطوير وازدهار المجتمع، خصوصاً من خلال دعم المواهب الوطنية الشابة والقطاع التعليمي ككل، حيث يمثل هؤلاء الطلبة والطالبات مستقبل الكويت المشرق.

وأقيم الحفل في قصر الضيافة بمدينة الأحمدي بحضور ورعاية معالي محافظ الأحمدي الشيخ/ حمود جابر الأحمد الصباح وممثلين من المحافظة وبنك برقان، بالإضافة إلى 12 طالباً وطالبة من المتفوقين وأولياء أمورهم. وتأتي هذه الرعاية كجزء من الشراكة الفاعلة بين بنك برقان ومحافظة الأحمدي، وتهدف إلى تنمية المجتمع ودعم فعاليات وأنشطة المحافظة المتنوعة.

وعبّر معالي محافظ الأحمدي الشيخ/ حمود جابر الأحمد الصباح عن تهنئته للطلبة والطالبات المتفوقين، مؤكداً “أن هذا التكريم المستحق يأتي في إطار الحرص على دعم وتحفيز بناتنا وأبنائنا الدارسين في كافة المراحل الدراسية على بذل المزيد من الجهد والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق المنشود، وتحقيق طموحاتهم وآمالهم العلمية والعملية” .

وحثّ معالي المحافظ الطلبة والطالبات المكرمين على المحافظة على هذا التفوق، والاستمرار في هذه المسيرة العلمية المتميزة خلال المرحلة الجامعية، مشيداً بجهودهم ومثابرتهم، وبدعم أسرهم خلال العام الدراسي، حتى تتحقق أهدافهم، ويكونوا خير داعم لمجتمعهم والمساهمة الفعالة في نهضة الكويت.

معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح في صورة جماعية مع ممثلي بنك برقان ومحافظة الأحمدي والطلبة المتفوقين في الثانوية العامة خلال حفل التكريم

وتوجه معالي محافظ الأحمدي بالشكر إلى بنك برقان، مثمناً جهوده في دعم ورعاية الطلبة والطالبات المتفوقين، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب من القطاع المصرفي الكويتي، حيث يتميّز بدوره الرائد في دعم وتشجيع الفعاليات والأنشطة المختلفة إيماناً منه بأهمية المسؤولية المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “أتقدّم بالتهنئة لجميع الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة على هذا الإنجاز الرائع، وأعبّر عن تقديري لأولياء أمورهم الذين ساهموا من خلال دعمهم وتشجيعهم المستمرين في تحقيق هذا النجاح”. وأضافت: “نحن اليوم أمام 12 طالباً وطالبة من المتفوقين الذين أثبتوا بكل جدارة أنهم يتمتّعون بجميع الإمكانيات التي تؤهلهم لإحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع عليهم أولاً وعلى أسرهم والمجتمع بأكمله”.

وتابعت النجادة: “في بنك برقان، نعتبر الشباب من أكثر الفئات حيوية وفاعلية في المجتمع، لذا لا ندخر جهداً في الوقوف إلى جانبهم خلال مسيرتهم، بدءاً من تقديم الدعم المعنوي والمالي وصولاً إلى الاحتفاء بإنجازاتهم. نحن فخورون جداً بأن نكون شركاء مع محافظة الأحمدي في الاحتفال بنجاح خريجينا المتميزين، ونحن واثقون بأننا سنحتفل بمزيد من النجاحات في المستقبل”.

معالي محافظ الأحمدي الشيخ/ حمود جابر الأحمد الصباح يتوسط السيدة/ حصة حسين النجادة، والسيد/ خالد الملا

وخلال الحفل، كرّم بنك برقان ومحافظة الأحمدي 12 طالباً متفوقاً في الثانوية العامة من القسم العلمي والقسم الأدبي والتعليم الديني، بتقديم بطاقات هدايا لكل منهم. وتم تكريم 4 طلاب تفوقوا في القسم العلمي، وهم مريم ارحمه الحاصلة على نسبة 99.78%، حسن العنزي (99.77%)، ضحى الهاجري (99.75%)، غدير العتيبي (99.70%). ومن القسم الأدبي، تم تكريم كل من غزلان العازمي (98.36%)، مها الزعبي (97.79%)، ريم العازمي (97.78%)، نهى الهاجري (97.71%)، رغد المطيري (97.67%)، نواف العازمي (97.57%). ومن التعليم الديني، تم تكريم كل من فواز العازمي (97.16%) وراشد مشعل) 95.91%).

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان ملتزم بتمكين الشباب من خلال تطوير منتجات وحلول مصرفية مخصّصة لهم، تهدف إلى إعدادهم لمستقبل مليء بالإنجازات والابتكار. من أبرز هذه المنتجات حسابYouth ، وهو حساب توفير مع فوائد طوَّره البنك ليتناسب مع أسلوب حياة وتطلعات طلبة الثانوية والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، حيث لا يوجد حد أدنى للإيداع لفتحه أو لبدء احتساب الفائدة.

ويمكن لعملاء حساب Youth الذين يقومون بتحويل المكافأة الطلابية إليه، الاستمتاع بمجموعة واسعة من المزايا المخصّصة على مدار العام، بما في ذلك الاستفادة من هدية نقدية بقيمة 100 دينار، إلى جانب سحب سنوي للفوز بسيارة، وبطاقة VIP ماستركارد مسبقة الدفع مجاناً للسنة الأولى وغيرها من المزايا. كما يواصل بنك برقان دعم الشباب الطموح في مختلف المجالات من الرياضة إلى الأدب الفن، وغيرها من خلال تقديم الرعايات وتنظيم فعاليات مجتمعية تعود عليهم بالنفع والفائدة وتلهم قادة المستقبل في الكويت لتطوير مهاراتهم والسعي لتحقيق النجاح.