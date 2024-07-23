وكيل وزارة الدفاع يحضر مراسم تغيير القيادة في مجموعة دعم المنطقة في عريفجان و بيورينغ

وكيل وزارة الدفاع يحضر مراسم تغيير القيادة في مجموعة دعم المنطقة في عريفجان و بيورينغ

تلبية لدعوة من قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق فرانك باتريك، حضر سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح مراسم تغيير القيادة لمجموعة دعم المنطقة في عريفجان وبيورينغ، بين العقيد دانيال أنسلين و العقيد بيلي ريستريبو في معسكر عريفجان.

حيث شكر سعادة وكيل وزارة الدفاع للعقيد دانيال أنسلين على جهوده ابان توليه قيادة مجموعة دعم المنطقة وتمنى له التوفيق في منصبه القادم، وهنأ العقيد بيلي ريستريبو بمناسبة توليه مهام قيادة مجموعة دعم المنطقة، ودعاه لبذل المزيد من الجهد بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين .

حضر مراسم الحفل ممثلا عن سعادة رئيس الاركان العامة للجيش معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن مبارك عبدالهادي علي، وعدد من ممثلين البعثات الدبلوماسية والعسكرية لدى دولة الكويت.

وكيل وزارة الدفاع يحضر مراسم تغيير القيادة لمجموعة دعم المنطقة في عريفجان وبيورينغ وكيل وزارة الدفاع يحضر مراسم تغيير القيادة لمجموعة دعم المنطقة في عريفجان وبيورينغ