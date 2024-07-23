الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

هيئة الاتصالات: بدء المراحل الأولى لتأسيس المدينة التكنولوجية في مدينة جابر الأحمد

23 يوليو، 2024
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أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبدالله العجمي بدء المراحل الأولى لتأسيس المدينة التكنولوجية في مدينة (جابر الأحمد).

وقال العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الهيئة وقعت عقدا استشاريا مع شركة (وفرة العقارية) لتطوير الأرض المخصصة للمشروع البالغة مساحتها 140 ألف متر مربع.

وأضاف أن هذا العقد يعد خطوة مهمة نحو تطوير مستدام للمنطقة المخصصة لتأسيس المدينة التكنولوجية في مدينة (جابر الأحمد) لجعلها مركزا متقدما للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن تطوير هذه المنطقة سيسهم في تعزيز قدرات الهيئة على تقديم خدمات تكنولوجية متطورة لخلق بيئة مثمرة للشركات التكنولوجية ومقدمي الخدمات.

وذكر أن المدينة ستكون بنية تحتية مناسبة لتصبح واحة للمعرفة ومقرا لشركات التكنولوجية العالمية ومراكز للبيانات ومراكز تدريب في كل ما يخص التكنولوجيا والتقنية ومكانا لتشجيع الشباب العاملين في هذا المجال.

المصدر
كونا
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23 يوليو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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