الأمم المتحدة تعلن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول البنوك والخطوط اليمنية

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق حول القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية بعد أشهر من التصعيد المتبادل في هذا الجانب.

وأوضح غروندبرغ في بيان أن الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة مستقبلا.

وقال إن الاتفاق تضمن كذلك استئناف طيران (اليمنية) للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة بحسب الحاجة.

وأضاف أن الاتفاق نص على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة والبدء بعقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.

ولفت المسؤول الأممي إلى الدور “المهم” الذي ساهمت فيه المملكة العربية السعودية في التوصل لهذا الاتفاق.

وأعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها واستعداد مكتبه لدعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

ويلغي هذا الاتفاق التصعيد الاقتصادي الذي استمر لأشهر بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بعد أن اتخذت الحكومة قرارات بإيقاف البنوك التجارية التي رفضت نقل مراكزها من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.