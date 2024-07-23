التربية: 5 طلاب كويتيين يشاركون في مسابقة الأولمبياد الدولي للفيزياء في إيران

أعلنت وزارة التربية مشاركة خمسة طلاب كويتيين في مسابقة الأولمبياد الدولي للفيزياء المقامة في مدينة أصفهان الإيرانية بدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وإشراف التوجيه الفني العام للعلوم في الوزارة.

وقالت (التربية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن مشاركتها في الأولمبياد تأتي في ضوء حرصها على صقل مواهب الطلبة المتميزين وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية وفي إطار أهداف الوزارة التي من شأنها رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية عبر تحقيق الميداليات في هذه المسابقات.

وأضافت أنها تشارك بخمسة طلاب هم أحمد بدر من ثانوية دعيج السلمان الصباح وحسين العوضي من ثانوية جابر العلي الصباح والطالب سالم العجمي من ثانوية طلحة بن عبيدالله والطالب سلمان محمد من ثانوية صلاح الدين والطالب جاسم محمد من ثانوية الشجاع بن الأسلم.

وذكرت أنه يرافق ويشرف على الطلاب في المسابقة المقامة في الفترة من 20 حتى 30 يوليو الجاري الموجهتان الفنيتان للعلوم عنود الكندري وفاطمة أشكناني.