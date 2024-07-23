سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.09 دولار ليبلغ 84.31 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 09ر2 دولار ليبلغ 31ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 40ر86 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 23 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 40ر82 دولار في وقت انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنتا ليبلغ 78ر79 دولار.

إلى ذلك قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين مشروع قانون لتسريع عملية منح الموافقات على مختلف المشاريع المتعلقة بالطاقة في خطوة تهدف إلى تجديد البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

ويهدف هذا المشروع الذي يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تسريع الموافقة على خطوط نقل الطاقة وعمليات التعدين ومرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى تعزيز شبكة الطاقة في البلاد والمساهمة في الحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة.

وفي الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم خفض بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) أسعار الفائدة أمس الاثنين في خطوة اعتبرت مفاجئة للأسواق الصينية.

وذكر البنك في بيان أنه خفض سعر الفائدة لمدة 5 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 85ر3 بالمئة من 95ر3 في المئة ضمن محاولاته إنعاش قطاع العقارات ودعم الاقتصاد المتباطئ.