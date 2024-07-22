الأشغال: مراحل عدة لمعالجة مياه الصرف وإجمالي الإنتاج يصل إلى مليوني متر مكعب

قال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح اليوم الإثنين إن معالجة مياه الصرف تمر بمراحل عدة ليصل الإنتاج اليومي إلى مليوني متر مكعب.

وأوضح الصالح في تصريح صحفي أن قطاع الهندسة الصحية بالوزارة يستقبل يوميا عبر شبكته الموجودة في جميع أنحاء البلاد مياه الصرف التي يتم نقلها إلى محطات الضخ ومن ثم محطات المعالجة عبر مراحل عدة وصولا لإنتاج المياه المعالجة (الثلاثية) و(الرباعية).

وأفاد بأنه بعد عملية المعالجة تقوم (الأشغال) بضخ المياه الثلاثية إلى خزانات تتبع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للاستفادة منها في الزراعات التجميلية في شتى أنحاء البلاد وعلى الطرق السريعة.

وفيما يخص المياه (الرباعية) ذكر أنه يتم ضخها لمزارع الوفرة والعبدلي لدعم الأمن الغذائي واستخدامها للتبريد في جامعة الشدادية وحديقة الشهيد وغيرها من المرافق الحيوية كما تزود شركة نفط الكويت بالمياه لاستخدامها في عملية استخراج النفط.