وزير الداخلية: ضرورة التنسيق الأمني الدولي لمكافحة المخدرات والتصدي لشبكاتها

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين على ضرورة التنسيق الدولي بين الأجهزة الأمنية وإنشاء قنوات اتصال لتبادل المعلومات ومراجعة التشريعات القانونية كافة بشكل فعال لمكافحة المخدرات والتصدي للشبكات والمنظمات الإجرامية.

جاء ذلك في كلمة الشيخ فهد اليوسف أمام (مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات) الذي يعقد في العراق حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المشتركة المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني وتوصيات اللجان الأمنية بمشاركة وفود وزارية من دول عربية وأجنبية.

وأكد الحرص على الاستمرار في بذل الجهود للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات ومواصلة التعاون والتكامل الأمني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية.

واستعرض جهود وزارة الداخلية الكويتية في مكافحة آفة تعاطي المخدرات وترويجها وعرض الاستراتيجية الخاصة للتصدي لها والوقاية منها لافتا إلى خطورة قضية المخدرات أمنيا واجتماعيا.

وأعرب عن التقدير لرئيس مجلس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة في العراق محمد السوداني على رعايته المؤتمر ولنظيره وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري على دعوته للمشاركة في أعماله.

وتستضيف (بغداد) أعمال المؤتمر بمشاركة وزراء داخلية دول الكويت والسعودية والأردن وإيران وتركيا وسوريا ولبنان ومصر فضلا عن العراق بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.