“بيتك” يطلق حملة “تستاهل” لتحويل الراتب بمزايا تنافسية

اطلق بيت التمويل الكويتي “بيتك” حملة “تستاهل” التي تشجع العملاء الكويتيين لتحويل رواتبهم للاستفادة من مزايا ومكافآت وعروض تنافسية.

وتتميز الحملة بتقديم هدايا نقديه للعملاء تصل لغايه 400 دينار عند تحويل الراتب لحساب الرابح، بالاضافة الى امكانية الحصول على نقاط ضمن برنامج مكافآت “بيتك” حتى 100 الف نقطة تستبدل بالشراء في المحلات والمتاجر الكبرى، وهدية نقدية تصل قيمتها لغاية 500 دينار في حال ترشيح عميل كويتي لتحويل راتبه، وفرصة للفوز بجوائز مالية وسبائك ذهبية ضمن 536 فائز مع حساب الرابح، بالاضافة الى خدمه ” Emergency Cash” التي تتيح للعميل الحصول مقدما على جزء من راتبه فورا وبدون رسوم من خلال تطبيقات “بيتك”.

وقالت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة “بيتك”، نهال المسلّم: يحرص “بيتك” على تقديم افضل الخدمات والمزايا للعملاء بمختلف شرائحهم وذلك ياتي في اطار جهود البنك المستمرة نحو الاهتمام بالعملاء وتحقيق تطلعاتهم مع الالتزام بتطبيق اعلى معايير التميز والجودة.

واضافت المسلم بان الحملة تهدف الى تشجيع العملاء على الاستفادة من حساب الرابح وجوائزه ومزاياه العديدة التي يقدمها للعملاء على مدار السنة وذلك من خلال تحويل رواتبهم، مشيرة الى أن العميل باستطاعته فتح حساب “الرابح” بدون اي رسوم اوتكاليف، مع استحقاق بطاقة سحب آلي مجانية للسنة الأولى، ويعتبر حساب “الرابح” حساب توفير لتحويل الراتب، يقدم توزيعات سنويه، كما يقدم فرصا لربح 1,500 دينار أسبوعيا لعشرة فائزين، و1 كيلو من الذهب شهريا لفائز واحد، 25,000 دينار لفائز واحد كل 3 شهور، ويمكن للعميل دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية إذا تم تحويل وايداع 3 رواتب في الحساب للثلاثة أشهر التي تسبق موعد السحب.

ويحرص “بيتك” على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلائم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في “بيتك” الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.