جانب من زيارة الوفد الكويتي إلى سلطنة عمان

وزارتا التعليم العالي الكويتية والعمانية تبحثان تعزيز التعاون بمجال التعليم والبحث العلمي

22 يوليو، 2024
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بحثت وكيلة وزارة التعليم العالي الكويتية بالتكليف لمياء الملحم مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان الدكتورة رحمة المحروقية سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الملحم في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة لدعم وتطوير المؤسسات الأكاديمية وبناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الطلاب والباحثين.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار التعاون مع وزارات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي وضمن جهود وزارة التعليم في تبادل الخبرات في المجالات المشتركة.

وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير التبادل الثقافي والطلابي بين البلدين الشقيقين إلى جانب طرح مختلف الرؤى والمقترحات والاستفادة من تجارب الجانبين وتوسيع دائرة التبادل المعرفي وإمكانية ربط وتوأمة مؤسسات التعليم العالي بين البلدين.

المصدر
كونا
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22 يوليو، 2024
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