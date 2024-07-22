خبير بالأمم المتحدة يدعو للتحقيق في “جرائم وحشية وإبادة” ارتكبتها إيران في الثمانينات

دعا خبير في الأمم المتحدة الاثنين إلى تحقيق دولي في سلسلة “جرائم وحشية” ارتكبتها إيران على صلة بعملية تطهير استهدفت المعارضين في ثمانينات القرن الماضي.

وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن “يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه”، مشددا على أنه “لا يجب أن يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة”.