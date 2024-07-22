“زين” رعت اللقاء التنويري لاتحاد طلبة “أمريكا”

رعت زين اللقاء التنويري السنوي الذي نظّمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المُتحدة الأمريكية للطلبة المُستجدين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك تحت مظلّة شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد المُمتدة لأكثر من 21 عاماً التي تقوم الشركة من خلالها بدعم جميع أنشطة الاتحاد المُقامة في الكويت وأمريكا على مدار العام.

وشهد الحفل حضور سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الكويت كارين ساساهارا، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوخي، وعدد من كبار الضيوف والمُتحدثين، بالإضافة إلى مئات الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية لهذا العام.

تضمّن الحفل العديد من الفقرات التفاعلية التي هدفت لخدمة احتياجات الطلبة والطالبات المُستجدين، وتعريفهم بمُختلف الولايات وإجراءاتها المُختلفة، والإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم، كما تم استضافة حلقات نقاشية ثرية شارك فيها خُبراء ومُتخصصين وطلبة سابقين تحدثوا فيها عن تجاربهم بالدراسة في الولايات المتحدة، واختُتم الحفل بفقرات ترفيهية شملت تقديم جوائز قيّمة من زين.

واستضافت زين مؤخّراً وفداً من اتحاد طلبة أمريكا في مقرها الرئيسي لبحث سُبل التعاون بين زين والاتحاد، والاستعدادات للعام الدراسي الحالي، كما استعرض الوفد خطة الاتحاد للأنشطة المُرتقبة داخل الكويت وخارجها لخدمة كافة احتياجات الطلبة والطالبات، سواءً المُستجدين منهم أو الحاليين والخرّيجين.

وتقوم زين تحت مظلّة هذه الشراكة بدعم جميع الأنشطة المُجتمعية والأكاديمية والرياضية التي سيُنظّمها الاتحاد، أبرزها المؤتمر السنوي في أمريكا الذي يجمع جميع الطلبة والطالبات الكويتيين الدارسين في مُختلف الولايات في مكانٍ واحد.

كما تقوم زين بدعم الجلسات الحوارية لمشاركة مختلف الخبرات مع الطلبة والطالبات، وأنشطة مكتب الاتحاد في الكويت لإرشاد الطلبة المستجدين، والندوات الأكاديمية والثقافية، والبطولات الرياضية، والفعاليات الترفيهية، وورش العمل وغيرها الكثير، والتي تشهد تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة عاماً بعد عام.

وتفخر زين باستمرار تعاونها الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المُتحدة الأمريكية، حيث تحرص الشركة دائماً على التواصل مع الطلبة المُبتعثين، وبالأخص في الولايات المتحدة كونهم يمثلون أكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، والذين تعتبرهم بمثابة سفراء الكويت، وأصبحت زين اليوم جزءاً لا يتجزأ من عائلة الاتحاد.

ويقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية بخدمة آلاف الطلبة والطالبات من الكويتيين الدارسين في أميركا، ويهدف من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة إلى ربط الطلبة الكويتيين ببعضهم البعض من ناحية، وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية أخرى.

سفيرة الولايات المُتحدة كارين ساساهارا تتوسط المصيبيح والدوخي والضيوف