المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: أكثر من 90% من معاملات المؤسسة تتم عبر النظم الآلية

22 يوليو، 2024
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قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن أكثر من 90 في المئة من معاملاتها تتم عبر النظم الآلية مشيرة إلى الإقبال الواسع من المواطنين على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح اليوم الاثنين بمناسبة إطلاق المؤسسة حملة خاصة لتعريف المواطنين بخدماتها الإلكترونية في عدد من المجمعات التجارية وتستمر حتى 25 يوليو الجاري.

وأضاف الرويح أنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن التسهيل على المواطنين من المقرر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) والموقع الإلكتروني للسكنية.

وأشار إلى سعي المؤسسة من خلال هذه المشاركات لعرض الخدمات التي تقدمها من خلال إدارة خدمة المواطن وعبر تطبيق (سهل) إضافة إلى توعية وارشاد المواطنين بطريقة إجراء معاملاتهم وتتبع تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للمؤسسة وإيجاد الحلول لأي مشكلة فنية أو تقنية يمكن أن تواجههم عند تقديم معاملاتهم.

وأكد حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات وخدمات الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجم الخدمات الإلكترونية المقدمة ضمن تطوير التحول الرقمي الذي حققت فيه القطاعات المختلفة تقدما واسعا طيلة الفترة الماضية.

المصدر
كونا
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22 يوليو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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