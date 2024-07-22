وزيرة الشباب: فوز بورجيب بجائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية إنجاز شبابي كويتي متميز

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة إن فوز المهندسة الكويتية سارة بورجيب بجائزة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لتكون أول شخصية عربية تنال هذه الجائزة العالمية منذ إطلاقها قبل عامين يعتبر إنجازا شبابيا كويتيا متميزا.

وأشادت الوزيرة الحويلة في تصريح للصحفيين عقب تكريمها للمهندسة بورجيب اليوم الاثنين بالفوز الكبير بهذه الجائزة العالمية التي تدعم الابتكار والإبداع ضمن الجوائز التسع للجائزة ككل بعد منافسة نحو 667 مخترعا من 107 دول حول العالم.

وأضافت أن إحراز المخترعة بورجيب هذا الفوز دليل على تميز الشباب الكويتيين في المجالات العلمية والتكنولوجية منوهة بأهمية اختراعها المتعلق بتشخيص إصابات الدماغ والذي يشكل إضافة مجتمعية مهمة في المجال الصحي.

وذكرت أن الشباب الكويتيين وبتوجيهات القيادة السياسية يجدون كل الاهتمام والرعاية من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب بغية تشجيعهم على الإبداع والابتكار والريادة مهنئة المهندسة بورجيب بنيلها هذه الجائزة الرفيعة.

من جانبها ثمنت بورجيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هذا التكريم من الوزيرة الحويلة مؤكدة أنه دليل على اهتمام القيادة السياسية والدولة عموما بقطاع الشباب لحثهم ودفعهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم ومكانة الكويت عاليا.

وقالت بورجيب إن هذا التكريم يشكل دفعة كبيرة لها على الصعيد الشخصي لإكمال أبحاثها وأعمالها لتحقيق المزيد بهذا المجال مؤكدة سعيها لترك بصمة باسم الكويت وفخرها بهذا الإنجاز.

وأضافت أن اختراعها يعنى بتشخيص إصابات الدماغ بشكل سريع ومباشر مما يوفر الجهد والوقت للطاقم الطبي إضافة إلى دقة تحديد مكان الإصابة بالجلطات الدماغية أو النزيف الداخلي باستخدام طريقة غير جراحية للإسراع بانقاذ حياة الآخرين.

وكانت بورجيب قد فازت بإحدى جوائز (ويبو) العالمية التسع التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مدينة (جنيف) السويسرية عن جهاز يعنى بمجال الكشف المبكر عن الأورام والنزيف الدماغي باستخدام تكنولوجيا الضوء المتردد ودمجها مع الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) هي وكالة الأمم المتحدة التي تخدم المبتكرين والمبدعين في أنحاء العالم مما يضمن انتقال أفكارهم بأمان إلى السوق وتحسين حياة الناس في كل مكان.