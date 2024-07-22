سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل مصطفى الشمالي يلتقي عميد معهد سوشما سواراج الدبلوماسي الهندي

التقى سفير دولة الكويت في نيودلهي مشعل مصطفى الشمالي، بالسفير غودام دارميندرا، عميد معهد سوشما سواراج الدبلوماسي الهندي، الذي يعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

ودار الحديث حول العلاقات والتعاون المشترك بين وزارتي خارجية دولة الكويت وجمهورية الهند، خاصة المتصل منها بمعهد الشيخ سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي ومعهد سوشما سوراج الدبلوماسي الهندي، حيث أكد السفير الشمالي ان الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً ملموساً بين المعهدين الدبلوماسيين في كلا البلدين، وتبادل في الزيارات الثنائية والاشتراك في البرامج التدريبية المتخصصة لطبيعة عمل الدبلوماسيين والتي تدخل في مختلف المواضيع ذات الشأن المرتبط بالعلاقات الدولية والمهام الدبلوماسية، والتي من شأنها حتماً الرفع من المستوى الادراكي والمعرفي للمشاركين.