وزير الداخلية يتوجه إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية يتوجه إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات

غادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق له إلى جمهورية العراق الشقيقة اليوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها إنه كان في وداع الشيخ فهد اليوسف على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر اليوم بمشاركة وفود وزارية من الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران ولبنان ومصر والعراق.