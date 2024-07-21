الرئيس التركي يأمل أن يشكل رأي محكمة العدل الدولية في عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي صحوة للمجتمع الدولي

الرئيس التركي يأمل أن يشكل رأي محكمة العدل الدولية في عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي صحوة للمجتمع الدولي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاحد عن أمله ان يشكل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” صحوة لدى المجتمع الدولي.

وأكد اردوغان في تصريحات صحفية رحلة عودته من قبرص على أنه “يجب أن تعاقب إسرائيل على ما فعلته وأن تشكل هذه العقوبة عبرة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه المظالم”.

وأعرب عن الأمل ان يؤدي هذا القرار والقرارات المتخذة قبله التي لم ينفذها الاحتلال إلى تحقيق هذا الهدف و”يجب ألا نعتاد على معاناة الفلسطينيين وألا نعتبر وضعهم طبيعيا”.

وأوضح اردوغان أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الاحتلال الاسرائيلي “دولة محتلة للأراضي الفلسطينية” وطالبتها بإنهاء الاحتلال.

وأضاف ان المحكمة طالبت الاحتلال بالتعويض “لكنهم لم يعلنوا عن المبلغ بعد” مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي “لم ينفذ أيا من قرارات محكمة العدل الدولية حتى الآن لأن الغرب يقف إلى جانبها وخاصة الولايات المتحدة”.

وشدد الرئيس التركي على ممارسة بلاده الضغط اللازم مع العديد من دول العالم وستواصل القيام بذلك لافتا الى أن موقف إسبانيا كان مهما للغاية وكذلك موقفا فنلندا والنرويج (بالاعتراف بدولة فلسطين).

كما أكد على ضرورة إيقاف الاحتلال عن انتهاكاته باعتباره واجب الجميع موضحا أن تجاهل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة “لا يؤدي إلى الانفراج”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت الجمعة الماضي رأيا استشاريا غير ملزم ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 حول التبعات القانونية المترتبة على انتهاكات الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وضمه للأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكدت المحكمة في رأيها الاستشاري أن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني” وأنه ملزم بإنهائه بأسرع وقت ممكن وبالإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.