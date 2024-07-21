وكيل الداخلية: تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ودراسة كل الاقتراحات التي تسهم بانسيابية الحركة المرورية

وكيل الداخلية: تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ودراسة كل الاقتراحات التي تسهم بانسيابية الحركة المرورية

كد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد حرص القيادة الأمنية على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية من أجل دراسة كافة الاقتراحات التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية سواء بالأفكار الهندسية المبدعة للطرق والتقاطعات أو بالتوعية والتثقيف أو تشديد العقوبات.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب ترؤس الشيخ سالم النواف الاجتماع ال21 للمجلس الأعلى للمرور بحضور أعضائه من مختلف الوزارات والجهات المعنية.

ونقل الشيخ سالم النواف تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتمنياته لأعضاء المجلس بالنجاح في عملهم ومواصلة إيجاد الحلول العلمية والعملية للاختناقات المرورية وبعض المشاكل المرورية.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل أمين سر المجلس الأعلى للمرور العميد سالم العجمي ورئيس لجنة النقل العام المنبثقة من المجلس الأعلى للمرور أشار خلاله الى ملاحظات اللجنة على السلبيات والعيوب التي أدت لانخفاض وتردي خدمات النقل العام (الحافلات) في البلاد.

وأضاف أنه تم كذلك عرض اقتراحات اللجنة وتوصياتها لتحسين وتطوير خدمات النقل العام لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين ومواكبة رؤية دولة الكويت الإنمائية لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري وتحقيق هدف إدارة حكومية فعالة وبنية تحتية متطورة ومكانة دولية متميزة.