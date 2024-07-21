الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.84% في يونيو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 84ر2 في المئة خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في يونيو الماضي 22ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 60ر5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 15ر0 في المئة على أساس سنوي.

وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 58ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 91ر0 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 80ر3 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 99ر3 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 70ر0 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023.

وبينت (الاحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 29ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 04ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة التعليم بنسبة 96ر0 في المئة.

ولفتت إلى أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 52ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 55ر4 في المئة.

وأشارت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة الاغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 27ر2 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي.