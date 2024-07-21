بنك برقان يستقبل الفائز بجائزة السحب النصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار

استقبل بنك برقان في مقرّه الرئيسي السيد/ محمد حسن زينل بور، الفائز بجائزة قدرها 500,000 دينار كويتي في السحب النصف سنوي لحساب كنز، والذي أجري خلال احتفالية نُظمت مؤخراً في مول 360 بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وكان فريق من إدارة بنك برقان في استقبال الفائز محمد حسن زينل بور لدى زيارته، بما يعكس التزام البنك بمكافأة عملائه المخلصين، وتوفير الفرص لهم لتحسين جودة حياتهم بصورة جذرية واتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق أحلامهم.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ يوسف العلي، مدير – المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان: “سعداء باستقبال السيد/ محمد حسن زينل بور في مقرّنا الرئيسي ونجدّد تهانينا له على تتويجه بهذه الجائزة التي ستغيّر حياته بلا شك. على الرغم من أن الفوز في أيّ من سحوبات حساب كنز يعتمد على الحظ، إلا أن ذلك يعني أيضاً التزام الفائز بالتوفير وإدارة نفقاته بطريقة واعية ومسؤولة. نأمل أن تكون هذه الجائزة نقطة تحوّل في حياة السيد/ محمد حسن زينل بور، ونتمنى لجميع عملائنا أن يحالفهم الحظ في السحوبات المقبلة لحساب كنز”.

مدير – المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان يوسف العلي

من جانبه، شكر السيد/ محمد حسن زينل بور بنك برقان على دعوته وحسن استقباله، قائلاً “الفوز في السحب النصف سنوي لحساب كنز يعتبر تحولاً جذرياً في مجرى حياتي، وأنا سعيد للغاية. يوفّر ” كنز” فرصة مميزة للتوفير في حساب آمن وذي عوائد مجزية، وهذا بحد ذاته سبب كاف لفتح الحساب، عدا عن السحوبات التي يمكن أن تحقق أحلام الفائزين”.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب كنز يعتبر من أكثر حسابات الجوائز والادخار تميزاً في البنك، لسحوباته المنتظمة على مدار العام سواء في السحب الشهري الذي يقدّم جوائز نقدية بقيمة 2,000 دينار كويتي لـ 20 فائزاً محظوظاً، والسحب النصف سنوي على جائزة بقيمة 500,000 دينار كويتي لفائز واحد، والجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي لفائز واحد.

علاوة على ذلك، “يسعى بنك برقان، من خلال حساب كنز، إلى تعزيز الثقافة المالية ورفع مستوى الوعي بأهمية تبني مفهوم الادخار، في إطار دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية والتثقيف المالي “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.

ولا يزال أمام العملاء الراغبين في الفوز فرصة للمشاركة في السحوبات الشهرية والسحب على الجائزة الكبرى والذي سيجري بنهاية العام. ولدخول سحوبات كنز، يجب على العملاء فتح حساب كنز مع إيداع 200 دينار كويتي كحدٍ أدنى أو ما يعادله بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو. وكلما زاد العملاء من إيداعاتهم في الحساب زادت فرص فوزهم، حيث يتم احتساب فرصة واحدة عن كل 25 ديناراً كويتياً يتم إيداعها في الحساب.

يتوفر المزيد من المعلومات حول خطوات فتح حساب “كنز”، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة فروع بنك برقان، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 1804080، أو عبر موقع بنك برقان الإلكتروني: www.burgan.com.