نائب أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

نائب أمير مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

21 يوليو، 2024
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تشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم الأحد بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك بمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) إن الأمير سعود بن مشعل قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد ومسح جدرانها من الداخل بقطع القماش المبلل.

وشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة ورئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

كما شارك الأمين العام ل (رابطة العالم الإسلامي) الدكتور محمد العيسى وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدون لدى المملكة وسدنة بيت الله الحرام.

وأكد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس في منشور على حساب رئاسة الشؤون الدينية بمنصة (أكس) للتواصل الاجتماعي أن غسل الكعبة المشرفة سنة متوارثة محمودة للقيادة السياسية السعودية داعيا العلي القدير أن يجزيهم بذلك خير الجزاء كفاء خدمتهم للحرمين الشريفين وقاصديهما والإسلام والمسلمين.

يذكر أن غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تطهيرا لها.

المصدر
وكالات
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21 يوليو، 2024
0 41 دقيقة واحدة

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