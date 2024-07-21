الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تكفل 100 طالب وطالبة في 7 مدارس عربية بماليزيا

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اليوم الأحد كفالتها 100 طالب وطالبة في سبع مدارس عربية بماليزيا حرصا منها على توفير فرص تعليمية للطلبة الأشد احتياجا بالتعاون مع مؤسسة (إنسان) للإغاثة والتنمية.

وقال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في الهيئة إبراهيم البدر في تصريح صحفي إن (الخيرية الإسلامية العالمية) دأبت ضمن مشاريعها التعليمية على تسديد الرسوم الدراسية للطلبة الأشد احتياجا ورعاية برامج تربوية وتثقيفية وترفيهية مصاحبة للإسهام في تأهيلهم وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

وأضاف البدر أن المشروع استهدف الطلبة العرب الذين لجأوا إلى ماليزيا جراء النزاعات التي اندلعت في بلدانهم لمساعدتهم على استكمال دراساتهم التعليمية وتخفيف أعبائهم المادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف التعليم.

وأوضح أن البرنامج المصاحب للمشروع جاء تحت شعار (حياتنا بالقيم أجمل) لتعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية في أوساط طلبة المدارس العربية بطريقة تحفيزية وتفاعلية وتنافسية وحمايتهم من الانحرافات الفكرية والعقائدية وقد شارك أكثر من 3300 طالب وطالبة في مسابقات البرنامج وفعالياته الثقافية.

وذكر أن الهيئة تولي الطلبة النابغين اهتماما كبيرا انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية 2022-2026 التي تهدف إلى بناء الإنسان ثقافيا وتعليميا من خلال توفير فرص تعليمية وتأهيلية ليكون قادرا على إحداث التأثير الإيجابي في مجتمعه.

وبين أن الهيئة الخيرية تنفذ مشاريع تعليمية عديدة منها بناء المدارس وتجهيزها وتشييد المرافق الجامعية والدورات التأهيلية للالتحاق بالجامعات وإنشاء أكاديميات للموهوبين ودورات تأهيل المعلمين ورعاية البرامج العلاجية لصعوبات التعلم ومشاريع رعاية الموهوبين لاستكمال الدراسات العليا وغيرها. يذكر أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إحدى كبريات المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني على مستوى العالم الإسلامي وهي مستقلة ومتعددة الأنشطة تقدم خدماتها الإنسانية للمحتاجين في العالم وأسست العام 1984 انطلاقا من التوجهات الإنسانية لدولة الكويت.