أمانة الأوقاف تصدر مجلدين للمكفوفين بطريقة “برايل” للفائزين بمسابقة الكويت الدولية لقصص الأطفال

أصدرت الأمانة العامة للأوقاف مجلدين للمكفوفين بطريقة (برايل) للقصص الفائزة بمسابقة الكويت الدولية لقصص الأطفال للموسمين الثالث والرابع للمسابقة بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية.

وقالت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة بأمانة الاوقاف أمل الدلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المجلدين هما لمشروع (سلسلة قطوف الخير) الذي يستهدف الأطفال في العالمين العربي والإسلامي.

وذكرت الدلال أن هذه القصص تناولت موضوعات مختلفة في مجال العمل الوقفي والخيري والتطوعي لتشكل إضافة مهمة لمكتبات المكفوفين في الكويت وخارجها إلى جانب إثراء الحصيلة الوقفية لفئة المكفوفين والتوعية بمفهوم الوقف الخيري ودوره في تكافل وتنمية المجتمع.

وأضافت أن مشروع (سلسلة قطوف الخير) يقدم قصصا كرتونية مطبوعة ومتحركة وأخرى تعليمية إلكترونية وألعابا تربوية متطورة وهادفة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والوسائط المتعددة والألعاب التفاعلية وفق معايير تربوية معتمدة.

وأوضحت أن مشروع السلسلة متاح على الموقع الإلكتروني (قطوف الخير) المخصص لها كذلك من خلال تطبيقات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وأفادت بأنه يمكن للجمهور طلب نسخ مجانية من المجلدين من مكتبة علوم الوقف في الأمانة العامة للأوقاف بالدسمة.