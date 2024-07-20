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وزارة الصحة البريطانية تؤكد استمرار تأثر خدماتها جراء خلل مايكروسوفت

21 يوليو، 2024
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أعلنت منظومة الصحة الوطنية البريطانية (ان.اتش.اس) اليوم السبت ان تأثيرات الخلل التقني في أنظمة (مايكروسوفت) على خدماتها الطبية ستستمر لغاية الأسبوع المقبل.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن متحدث باسم المنظومة قوله انه تم اعادة تشغيل جميع أنظمة المستشفيات والعيادات والخدمات الصيدلية لكنه يتوجب التعامل مع المواعيد المتراكمة التي ألغيت بسبب الخلل الفني.

وعلى صعيد متصل اكدت (بي.بي.سي) في تقرير ان عددا كبيرا من العيادات الطبية التابعة لوزارة الصحة ظلت لغاية اليوم تواجه صعوبات في الولوج إلى بيانات المرضى.

وأوضح التقرير ان معظم العيادات الرسمية تعتمد على أنظمة وتطبيقات تابعة للقطاع الخاص والتي تأثرت بدورها وبشدة من الخلل الذي اصاب الخدمات الإلكترونية العالمية لشركة (مايكروسوفت).

وكانت عدة خدمات تشغيلية رئيسية كالبنوك والنقل لاسيما المطارات في مختلف دول العالم قد اصيبت يوم امس الجمعة بشبه تعطل تام نجم عن عطل فني كبير أصاب (مايكروسوفت) في عدد من تطبيقاتها وخدماتها.

المصدر
وكالات
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21 يوليو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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