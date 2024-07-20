قنصل الكويت في دبي: فخورون برئاسة الكويتية الشريف للبرلمان العربي للطفل

أعرب قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي عن الفخر والاعتزاز بتولي الطالبة الكويتية جنان الشريف رئاسة الجلسة الرابعة للبرلمان العربي للطفل اليوم السبت وبإيمان دولة الكويت بالشباب الموهوبين والقادرين على تحقيق الإنجازات.

وقال السفير الذايدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة تولي الطالبة الشريف رئاسة الجلسة الرابعة البرلمان العربي للطفل في الشارقة إن “هذه الخطوة المهمة تعكس التزام دولة الكويت بدعم الشباب وتمكينهم ليكونوا روادا في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات العربية والعالمية”.

وأعرب عن الامتنان العميق للجهود القيمة التي بذلها الوفد الكويتي بقيادة الطالبة الشريف والتزامهم الدائم بتعزيز قيم التعاون والتسامح والتفاهم بين الأطفال العرب كما ثمن تفانيهم في العمل من أجل تحقيق الرفاهية والتقدم للجميع.

وأثنى على دور إمارة الشارقة وعلى رأسها حاكمها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي في دعم المبادرات الشبابية والتعليمية في المنطقة مؤكدا أن التزام الشيخ القاسمي بتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العمل الاجتماعي والثقافي يعكسان رؤية مستقبلية متقدمة لتطوير المجتمعات وبناء جيل مثقف.

ومثل دولة الكويت في الجلسة كل من الطالبة جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل وأعضاء البرلمان الطلاب أنوار الجعفر وسعود المطوطح وعبدالله المنصوري.