وزارة الصحة

الصحة: رصد عدد من حالات التسمم من أحد المطاعم وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية في حينها لإغلاق المطعم

20 يوليو، 2024
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قالت وزارة الصحة إنها وبالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، رصدت عددًا من حالات التسمم من أحد المطاعم، وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية في حينها لإغلاق المطعم من قبل الهيئة.

وطمأنت الجميع بأن الحالات المصابة محدودة وبحمد الله جميعها تماثلت أو تتماثل للشفاء، نافية ما يشاع عن انتشار مرض «البلهارسيا» في بعض المطاعم، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات بهذا الشأن، حيث أن مرض البلهارسيا هو طفيلي، وينتقل عادة عن طريق السباحة في المياه العذبة الملوثة.

وأكدت وزارة الصحة أن التنسيق مستمر مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية والجهات المختصة في الدولة، في الرقابة لضمان سلامة الأغذية وتعزيز جودة الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

المصدر
وزارة الصحة
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20 يوليو، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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