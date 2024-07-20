بورصة الكويت

بورصة الكويت تؤكد استقرار عمليات التداول والبنية التحتية للسوق

20 يوليو، 2024
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تؤكد بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لكافة المشاركين في السوق أن أنظمة التداول والتسوية والتقاص لم تتأثر بالانقطاع التكنولوجي العالمي الناجم عن تحديث برمجي خاطئ أصدرته شركة الأمن السيبراني CrowdStrike، وأن جميع الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي، نتيجةً للجهود المستمرة من قبل منظومة سوق المال الكويتي لتعزيز وتأمين عمليات السوق وبنيته التحتية الإلكترونية.

تلتزم بورصة الكويت بتحسين وتطوير بنيتها التحتية باستمرار لضمان كفاءة عالية وتقديم خدمات استثنائية للمستثمرين. كما تعمل للحفاظ على أمن وسلامة جميع العمليات الإلكترونية، وتوفير بيئة تداول موثوقة ومستقرة لجميع المشاركين في السوق.

المصدر
بورصة الكويت
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20 يوليو، 2024
0 49 أقل من دقيقة

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