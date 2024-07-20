رئيس الأركان العامة للجيش يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة العالية

رئيس الأركان العامة للجيش يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة العالية

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم السبت ضرورة المحافظة على أعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة العالية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش عقب جولة تفقدية قام بها الفريق المزين لعدد من الوحدات والمواقع العسكرية للجيش الكويتي مشددا على أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأعرب رئيس الأركان العامة للجيش عن تقديره للجهود المبذولة من قبل منتسبي مختلف وحدات الجيش الكويتي مشيدا بمستوى الجاهزية.