“زين” تُواصل دعمها لبرنامج “كُنْ” لريادة الأعمال الاجتماعية

أعلنت زين عن استمرار دعمها لبرنامج “كُنْ” لريادة الأعمال الاجتماعية في نسخته التاسعة التي انطلقت مؤخّراً، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية المُمتدة لأكثر من 20 عاماً مع مؤسسة لوياك غير الربحية، التي استثمرت خلالها الجهتان في طاقات الآلاف من الشباب الطموح في الكويت.

يأتي هذا البرنامج التدريبي الرائد بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المُختصة بمجالات الإدارة وريادة الأعمال، ويهدف إلى تمكين الشباب من 12-16 عاماً من تحقيق آمالهم وطموحاتهم في امتلاك وإدارة شركاتهم الناشئة مُستقبلاً، وإثراء بيئة الابتكار والإبداع في المجتمع، وهي الأهداف التي تتماشى تماماً مع رؤية زين للاستثمار في طاقات الشباب وتوفير البيئة التعليمية المُناسبة لهم لإطلاق العنان لإبداعاتهم.

وشاركت زين مؤخّراً في حفل انطلاق البرنامج واللقاء التنويري الذي استضافته الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث تم تعريف المُشاركين الـ 53 على أهداف البرنامج، وشرح مراحله المُختلفة والجدول الزمني لورش العمل والجلسات التدريبية التي سيشهدها، وانتهزت زين هذه الفرصة للتعرف على الطلبة عن قرب ومشاركتهم خبراتها لإثراء تجربتهم.

ويتضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية، ورحلات ميدانية، وجلسات تدريب وتوجيه، تتيح للمشاركين تعلّم أساسيات الإدارة وريادة الأعمال، وتعميق مفهوم التحديات الاجتماعية والبيئية، والتعرف على كيفية تطوير حلول مُبتكرة تحت إشراف وتوجيه نُشطاء وروّاد أعمال مُتخصصين في إدارة الأعمال.

زين حريصة على الاستثمار في قُدرات روّاد أعمال المُستقبل

ويتعلّم المشاركون خلال رحلتهم التدريبية مع برنامج “كُنْ” كيفية تخطيط وتطوير فكرة مشروعهم الجماعي الخاص، بدءاً من تبادل ومناقشة الأفكار مع الفريق، إلى إجراء دراسة للسوق وتحديد الجمهور المُستهدف من المُستهلكين، ومن ثم عرض المشروع على لجنة التحكيم المكوّنة من خبراء ومسؤولين من زين وشركات القطاع الخاص من مُختلف القطاعات.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين وتحفيزهم لإدراك التحديات وتحويلها إلى فرص، وتطوير مهاراتهم في التواصل والقيادة والتفكير النقدي لمساعدتهم في حياتهم الدراسية وغيرها من مجالات الحياة، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم لتحديد وفهم مختلف القضايا المحلية المُتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والفنون والثقافة والصحة واللياقة البدنية.

وتواصل زين دعمها للبرنامج في نسخته التاسعة انطلاقاً من إيمانها بالقيمة الكبيرة التي يُقدّمها سنوياً لخدمة مُجتمع الأعمال الناشئة المحلّي، خاصةً وأنها دائماً ما تلمس الشغف والفضول في وجوه مئات الشباب والشابّات الذين يحرصون على استغلال إجازة الصيف في تعلّم واكتساب المهارات الإدارية ليتمكّنوا من تحقيق أحلام المُستقبل، وهي فخورة بمساهمتها في تمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال.

وتمتد شراكة زين ولوياك الاستراتيجية هذا العام إلى 20 عاماً من النجاحات والبرامج المثمرة التي ساهمت بتمكين الآلاف من الشباب الكويتي في شتى المجالات الإدارية والتطوعية والأكاديمية، وهو ما تعتبره الشركة إنجازاً رائعاً يعكس قوة ومتانة التعاون ما بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتي وجمعيات النفع العام.