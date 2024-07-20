مجلس التعاون يرحب برأي “العدل الدولية” بشأن عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بالرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.

وقال البديوي في بيان ان “هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار الى ان “قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي ولا تغير شيئا على أرض الواقع” مشددا على أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته جدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.