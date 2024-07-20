“بيتك” يطلق KFH PR Academy بنسختها الأولى

أعلن بيت التّمويل الكويتي “بيتك” عن إطلاق KFH PR Academy في نسختها الأولى والتي تتيح الفرصة لطلبة المرحلة الجامعيّة وحديثي التخرّج لاكتساب الخبرة العملية والميدانية في مجال العلاقات العامّة والإعلام، ومواكبة التطورات السريعة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح نائب المدير العام للعلاقات العامّة والإعلام في “بيتك” يوسف عبدالله الرويّح، أنه تم تصميم KFH PR Academy بشكل متكامل لتقديم أفضل تجربة للمتدرّبين في مؤسسة مالية اسلامية رائدة عالميا، لافتا إلى أنه سيتم اختيار المشاركين عبر مقابلات شخصيّة بإشراف الموارد البشريّة في “بيتك” للانضمام للبرنامج الذي سيبدأ في شهر أغسطس المقبل ولمدّة شهر كامل.

وأضاف الرويّح في تصريح صحفي، أن البرنامج يشمل جوانب واسعة في مجال العلاقات العامّة، حيث سيخضع المتدربّون لدورات مختلفة ومكثفّة للتعرّف على دور ومهام أقسام العلاقات العامّة المتعدّدة مثل العلاقات العامّة، الاستدامة والمسؤوليّة المجتمعيّة، العلاقات الإعلاميّة ومهارات الكتابة الصحفية والتواصل مع وسائل الاعلام، وإدارة الفعاليّات، وقنوات التّواصل الاجتماعي واستراتجيات التواصل مع الجمهور، وإعداد وتنفيذ الحملات الاعلامية، والعلاقات الحكومية والتواصل مع الجهات الرسمية، وكذلك صناعة المحتوى عبر “الموبايل” والتّصوير والمونتاج وغير ذلك.

وأشار الرويّح إلى أن البرنامج سيتخلّله دورات ميدانيّة وورش عمل عبر أكثر من جهة منها عن أساسيّات الاستثمار والتّداول مقدّمة من شركة “بيتك كابيتال”، بالإضافة إلى دورة الاسعافات الأوليّة بالتّعاون مع الشّريك الاستراتيجي مستشفى السّلام.

ولأن “بيتك” رائد في الاستدامة ومبادرات المحافظة على البيئة، ستكون هنالك دورة عن مبادئ الاستدامة والتّخضير والزّراعة ضمن مبادرة “Keep It Green” المعنيّة بالبيئة والاستدامة.

ولفت الرويح إلى أهمية العلاقات العامة ودورها الأساسي في نجاح المؤسسات بمختلف أنواعها، وأهميتها في تطوير التواصل الفعال مع الجمهور والتواصل الداخلي مع الموظفين، وبناء وتعزيز سمعة المؤسسة وتعزيز الصورة الذهنية الايجابية، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الولاء والثقة بين المؤسسة وعملائها وبناء علاقة مثمرة وطويلة الامد، منوها بأهمية العلاقات العامة كذلك في دعم الاهداف التسويقية والاستراتيجية للمؤسسة.

وأشار الى أن إطلاق “KFH PR Academy” يأتي كجزء من التزام “بيتك” بدعم الطلبة والشباب وتمكينهم لاكتساب الخبرات العملية والفنية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة عالية، فيما يعكس دور “بيتك” الريادي في دعم التطوير المهني للكوادر الوطنية الشابة، وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.

وأكّد الرويّح أن “بيتك” يحرص دائماً على المساهمة في تنمية المجتمع ودعم وتمكين الطلبة والشّباب من خلال مثل هذه المبادرات النوعية التي تساهم في دعم وتنمية قدرات الشباب، مما يسهم في بناء مستقبل واعد لهم وللمجتمع.