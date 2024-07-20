منح وسام “جيش التحرير الشعبي الصيني” للملحق العسكري الكويتي لدى بكين

منح مكتب التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الوطني لدي جمهورية الصين الشعبية، الملحق العسكري الكويتي لدي بكين، العميد الركن بحري نعمان سفاح الراشد، وسام جيش التحرير الشعبي الصيني (الأول من أغسطس)، تقديرًا لجهوده ومساعيه لتعزيز التعاون العسكري الثنائي القائم بين البلدين الصديقين، خلال فترة عمله المنتهية كملحق الدفاع لدى سفارة دولة الكويت في جمهورية الصين الشعبية.

جرى ذلك في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة، حيث استقبل مدير مكتب غرب آسيا في وزارة الدفاع الصينية العميد تشن ليي، العميد الركن بحري نعمان سفاح الراشد ومنحه وسام جيش التحرير الشعبي الصيني.

وعبر ملحق الدفاع في سفارة دولة الكويت لدى بكين، عن شكره وتقديره لمنحه وسام (الأول من أغسطس) العسكري، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيما في مجال التعاون العسكري.

ويعد وسام (الأول من أغسطس)، الذي يمنحه رئيس اللجنة العسكرية المركزية، أعلى تكريم في الجيش الصيني، حيث يُمنح للعسكريين الذين قدموا مساهمات بارزة في حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.