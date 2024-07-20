سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 37 سنتا ليبلغ 86.40 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 37 سنتا ليبلغ 40ر86 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 77ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69ر2 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 13ر80 دولار للبرميل في حين انخفض خام برنت بمقدار 48ر2 دولار ليبلغ 63ر82 دولار.

وتأثرت أمس الجمعة أنظمة المعلومات والخدمات التشغيلية في قطاعات حيوية ومرافق خدمية حول العالم نتيجة العطل التقني في النظام العام لخدمات شركة (مايكروسوفت).

وأدى الخلل المفاجئ الذي أعلنت عنه (مايكروسوفت) في عدد من تطبيقاتها وخدماتها إلى تعطل العمليات في قطاعات مختلفة بما في ذلك شركات الطيران والبنوك ووسائل إعلامية عدة.

وفي سياق آخر شهد العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بمقدار 1ر5 نقطة أساس ليصل إلى23ر4 في المئة.