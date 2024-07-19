دولة الكويت ترحب بإعلان محكمة العدل عدم شرعية وقانونية الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية مساء اليوم عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما جاء في هذا الإعلان من إقرار بعدم شرعية وقانونية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي والتي تهدف إلى تثبيت وقائع تتجاوز كافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت الخارجية أنه في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق، فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة.