أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن شركة (كراود سترايك) تؤكد دعمها الكامل لحكومة دولة الكويت للتعامل مع المشكلة الحالية.

وقال الوزير العمر في تصريح صحفي اليوم الجمعة إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المدير الإقليمي لشركة (كراود سترايك) المهندس إبراهيم بدوي الذي نقل رسالة من الرئيس التنفيذي للشركة جورج كورتز أكد خلالها دعم جهود الحكومة الكويتية للتعامل مع الحدث.

وأضاف أن المدير الإقليمي ل(كراود سترايك) وضح المستجدات المتعلقة بوضع الخلل الذي أصاب بعض أنظمة الشركة حيث أكد استقرار أنظمة الجهات الحكومية الكويتية التي تستخدم برمجيات الشركة وبين الدعم الكامل من قبل الشركة لمختلف الجهات والعملاء إيمانا منها بضرورة التعاون المشترك مع شركائها من أجل تجاوز أي تحديات.

وأوضح العمر أن الشركة تعرب عن اعتذارها بشأن ما حدث وأن العمل يجري من أجل معالجة أي تبعات فنية أحدثها هذا الخلل.

وأشار العمر إلى أن غرفة العمليات الخاصة تقوم حاليا بعملية تقييم ومتابعة وضع الجهات الحكومية عقب الخلل الذي أصاب أنظمة (كراود سترايك) وأظهرت التقارير الواردة من مختلف الجهات الحكومية تمكن الفرق الفنية من تخطي أي تحديات نتجت عن الوضع الطارئ عالميا بسبب ما حدث. وكان الوزير العمر أعلن في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق من اليوم أنه بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم إنشاء غرفة عمليات وتخصيص خط ساخن لمتابعة الوضع الخاص بالمشكلات المتعلقة بخدمات شركة (كراود سترايك) وتقييمه وتقديم الدعم اللازم لجهات الدولة المختلفة بشكل فوري من أجل ضمان كفاءة واستمرارية عمل أنظمتها الإلكترونية في ظل هذا الوضع العالمي.

وأوضح الوزير العمر أن غرفة العمليات بقيادته وبمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز الوطني للأمن السيبراني.