اتحاد المصارف: البنوك المحلية الكويتية تتمتع بخطط استمرارية الأعمال للتعامل مع الأزمات

قال اتحاد مصارف الكويت إن البنوك المحلية الكويتية تتمتع بخطط استمرارية الأعمال للتعامل مع الأزمات والتعافي منها للحد من التأثيرات السلبية على البنية التحتية الرقمية والخدمات المصرفية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الجمعة إن “بنك الكويت المركزي يعمل عن قرب مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية للتعامل مع هذه الأزمة بجهود مشتركة لتأمين الأنظمة والخدمات المصرفية” في إشارة إلى تأثر عدد من أنظمة المعلومات والخدمات التشغيلية في قطاعات حيوية ومرافق خدمية حول العالم نتيجة عطل تقني عالمي.

وكان بنك الكويت المركزي أكد في بيان صحفي في وقت سابق من اليوم عدم تأثر أي من خدماته نتيجة تعطل العديد من الأنظمة والخدمات وتأثر الإنترنت حول العالم مشددا على مرونة القطاع المصرفي في الاستجابة لمثل هذه الظروف.

وأضاف البنك أنه قام بالتوجيه الفوري لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتفعيل خطط الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الظروف للتأكد من استمرارية الأنظمة والأعمال بشكل اعتيادي بما لا يؤثر على الاستقرار المالي في دولة الكويت.