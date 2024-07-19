وزارة الكهرباء تنفي الشائعات المتعلقة بشراء الطاقة المتجددة وتكلفة الألواح الشمسية

قالت الوزارة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن المعلومات الواردة في أحد الصحف المحلية بشأن شراء الطاقة المتجددة من أسطح المباني في قطاع السكن الخاص، وتكلفة الألواح الشمسية ومقدار الوفر المتحقق منها، والمنسوبة لمصادر من الوزارة، هي في مجملها غير دقيقة.

وأضافت الوزارة أنه فيما يخص برنامج حافز للترشيد، فإنه مطبق ومعمول به منذ عام 2021 سواء المتعلق بالكهرباء أو المياه واللذان يعطيان خصماً على فاتورة الإستهلاك في حال ثبوت ترشيد الاستهلاك من هذه الموارد الحيوية.

وأكدت الوزارة على ضرورة أخذ المعلومات والتصاريح بشكل مباشر من قبل المعنيين في الوزارة، أو مايتم نشره رسمياً عبر منصاتها المعتمدة.