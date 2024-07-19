بريطانيا تستأنف تمويل الـ”أونروا” وتقدم 27 مليون دولار دعما لجهودها في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الجمعة أن المملكة المتحدة سوف ترفع قرار التعليق المؤقت لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المعنية بتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة المحتل.

وأكد لامي في أول بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم أن المملكة المتحدة سوف تقدم 21 مليون جنيه إسترليني (حوالي 27 مليون دولار أمريكي) دعما لجهود الوكالة المنقذة للأرواح في غزة وتقديم خدمات أساسية في المنطقة.

يأتي هذا التمويل استجابة لنداء (أونروا) العاجل لإنقاذ قطاع غزة والضفة الغربية حيث تركز موارد الوكالة على تقديم خدمات طارئة تشمل المواد الغذائية والمأوى وغير ذلك من الدعم لنحو ثلاثة ملايين شخص إلى جانب عملها الأوسع نطاقا لمساعدة ستة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة.

وتوقف تمويل المملكة المتحدة للوكالة مؤقتا على ضوء مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن 12 من موظفي (أونروا) كانوا مشاركين في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.

إلا أنه وبعد تحقيق مستقل وخطة عمل (أونروا) اللاحقة التي عرضت تفاصيل الإصلاحات الإدارية فإن الحكومة البريطانية أصبحت على ثقة بأن الوكالة الأممية “تتخذ إجراءات لضمان استيفائها أعلى معايير الحيادية”.

وتعد (أونروا) الوكالة الأساسية المعنية بتقديم الإغاثة الإنسانية في غزة وتعتمد منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة وتلك المعنية بالعمل الإنساني على شبكة التوزيع التي تديرها (أونروا) لإيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها بشدة.

وقدمت (أونروا) حزما غذائية لنحو 15ر1 مليون شخص يعانون الجوع الشديد في غزة.