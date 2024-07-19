حادث قطار في الهند

مقتل أربعة ركاب وإصابة 20 اخرين إثر خروج قطار عن مساره شمالي الهند

19 يوليو، 2024
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قي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم الخميس اثر خروج أربع عربات من قطار ركاب سريع عن مسارها في محافظة (غوندا) بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش براجيش باتاك القول إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم اثر خروج القطار السريع الذي كان في طريقه بين منطقتي (شانديغار) و(ديبروجاره) في محافظة (غوندا) بالولاية مضيفا ان الحادث اسفر أيضا عن إصابة 20 شخصا.

وأضافت الوكالة ان فرقا طبية ورجال أمن وإسعاف باشروا عملية الانقاذ وفق توجيهات مسؤولي السكك الحديدية والإدارة المحلية.

وأعرب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوغي أديتياناث عن حزنه على الحادث وأصدر أوامر للإدارة المحلية بتقديم المساعدة المتضررين.

المصدر
وكالات
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19 يوليو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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