ديوان الخدمة المدنية يرشح 1958 مواطنا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس عن ترشيح 1958 مواطنا ومواطنة وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية كدفعة جديدة من المسجلين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مشيرا إلى أنه بترشيح هذه الدفعة يكون اجمالي عدد من تم ترشيحهم حتى الآن 8858 مواطنا ومواطنة.

وقال الديوان في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن هذا الترشيح يأتي استكمالا لجهوده لترشيح المسجلين من التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها احتياج في السابق بفترات التوظيف السابقة قبل الفترة الأخيرة للتسجيل (87).

وأضاف أنه بهذه الدفعة تم ترشيح كافة المسجلين من تخصص العلوم السياسية بالإضافة لترشيح كافة المسجلين من حملة الشهادة الثانوية كما شملت الدفعة ترشيح 988 من المسجلين بوظيفة (معلم).

وأكد الديوان استمراره بإصدار دفعات جديدة من المرشحين خلال الفترة القادمة وذلك حسب خطة الاحتياجات الوظيفية للتخصصات الأخرى داعيا المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.