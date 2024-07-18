وزارة الخارجية

“الخارجية” تطلق خدمة التصديق الرقمي على شهادات المنشأ والفواتير التجارية

18 يوليو، 2024
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أطلقت وزارة الخارجية خدمة التصديق الرقمي على المستندات والمعاملات الجمركية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وخدمة التصديق الرقمي على شهادات المنشأ والفواتير التجارية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة وذلك من خلال الربط الآلي بين كل أنظمة الإدارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة ونظام وزارة الخارجية تسهيلا وتسريعا لعملية التصديقات.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها اليوم الخميس أن ذلك يأتي تماشيا مع خطط الوزارة الرامية إلى تطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحويلها إلى خدمات رقمية وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بجودتها.

المصدر
وزارة الخارجية
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18 يوليو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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