وزارة الصحة تطلق خدمة طلب المصادقة الإلكترونية للمؤمن عليهم بتأمين “عافية”

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن إطلاقها خدمة طلب المصادقة الإلكترونية للمراجعين المؤمن عليهم بتأمين (عافية) إذ ستفعل تدريجيا اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وذلك في إطار استكمال حوكمة خدمات التأمين الصحي واستمرارا نحو التحول الرقمي للخدمات الصحية.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالوزارة الدكتور هشام كلندر في بيان صحفي إن هذه الخدمة تقوم بالربط بين نظام التأمين الصحي (عافية) وقاعدة بيانات أنظمة مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات والمستشفيات الحكومية) وخدمة إرسال الإشعارات عبر الرسائل النصية وتوظيف تطبيقات الهواتف الذكية في خدمات التأمين الصحي.

وأوضح كلندر أنه سيتم من خلال الخدمة إرسال طلب المصادقة إلى المراجع المؤمن عليه قبل حصوله على الخدمة الطبية ويقوم المراجع بدوره بالدخول إلى خانة المصادقة في تطبيق (هويتي) للمصادقة على الطلب أو رفضه.

وتقدم بالشكر إلى ادارة التأمين الصحي في وزارة الصحة ولجميع الجهود القائمة على هذه الإنجازات متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.