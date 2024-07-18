مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني يشهد أول حالة ولادة لنازحة فلسطينية في خانيونس

مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني يشهد أول حالة ولادة لنازحة فلسطينية في خانيونس

شهد مستشفى جمعية الهلال الأحمر الكويتي الميداني اليوم الخميس أول حالة ولادة لأم فلسطينية من غزة نازحة بمدينة (خانيونس) جنوبي القطاع.

وقال المدير الطبي للمستشفى الدكتور أنور الغرة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الولادة جرت بنجاح عبر عملية قيصرية حيث قدم الطاقم الطبي في المستشفى الرعاية الطبية للطفلة ووالدتها اللتين تتمتعان بصحة جيدة.

وأضاف الغرة أن العملية جرت فور توفر أحد الأجهزة الطبية الحساسة التي كان يفتقدها المستشفى ما سهل عملية استقبال مزيد من الحالات خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أنه جرى استثنائيا في الأيام السابقة استقبال عدد من الحالات الحرجة رغم عدم التشغيل والافتتاح الرسمي بالكامل نظرا لحالة الطوارئ وتهديدات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويضم حاضنات للأطفال حديثي الولادة إلى جانب الأجهزة اللازمة لإجراء مختلف أنواع الفحوص الطبية بما يعزز القدرة على تقديم العلاج المتكامل وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

وتوجه الغرة بخالص الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا للمساعدة في تخفيف معاناة الأشقاء في غزة مشيدا في الوقت نفسه بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي لما تبذله من دور مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى جانب “تعاونها المميز” مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جهتها عبرت والدة الطفلة هدى أبوزيد عن شكرها لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي على ما يتم تقديمه للشعب الفلسطيني معربة عن ثقتها العالية باهتمام الكويت بالمرضى الفلسطينيين في ظل الظروف التي تشهدها المستشفيات الفلسطينية.

ويقع مستشفى جمعية الهلال الأحمر الكويتي الميداني على مساحة 750 مترا مربعا وهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويضم غرفا للعمليات وأخرى للعناية المركزة إلى جانب غرف لاستقبال المرضى إضافة إلى وحدة للأشعة وصيدلية ومختبر للتحاليل الطبية.