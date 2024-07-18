وزارة الصحة تطلق حملة التوعية “التغير المناخي.. عزز صحتك”

أطلقت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة ممثلة عن اللجنة الوطنية للتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية حملة توعية اليوم الخميس حول التغير المناخي تحت شعار (التغير المناخي.. عزز صحتك) وتستمر عاما.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية الدكتور المنذر الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال الحملة إن الوزارة حريصة على تهيئة النظام الصحي ليكون مرنا وقادرا على التكيف والاستجابة للتغيرات المناخية.

وأضاف الحساوي أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بمضاعفات ارتفاع درجات الحرارة وكيفية تجنبها وضرورة التصرف السريع في حالات ضربة الشمس والإجهاد الحراري وغيرها من المضاعفات.

وأفاد بأن الوزارة حريصة أيضا على رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي بهذه الظاهرة عبر أعمال إدارة تعزيز الصحة موضحا أن التغير المناخي له العديد من الآثار السلبية السيئة منها الزيادة المستمرة في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وكذلك السقوط الكثيف للأمطار الغزيرة وارتفاع مستوى سطح البحر.

وذكر أن تلك التغيرات المناخية لها تبعات صحية مثل حروق الشمس والإجهاد الحراري والتهتك العضلي والأمراض التنفسية المرتبطة بالغبار وسيتفاقم الأمر دون اتخاذ أي اجراءات فعلية لإبطاء عملية التغير المناخي.

من جهتها قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة في الوزارة عضو اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية الدكتورة عبير البحوه لـ(كونا) إن اللجنة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة أطلقت هذه الحملة لتجمع أهم الجهات التي لها صلة بالتغير المناخي ولها دور في تحسين البيئة.

وذكرت البحوه أن الحملة تتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها الكويت حاليا لتتم توعية المجتمع عبر المنشورات التوعوية المطبوعة والأفلام التوعوية بلغة مبسطة ببعض الأضرار الصحية الناتجة عنها ولكل فئات وأعمار المجتمع خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى معرض مصاحب يقام اليوم في مجمع (البروميناد) فيما فعاليات الحملة مستمرة على مدار عام متضمنة ندوات توعوية وورش عمل ومحاضرات.