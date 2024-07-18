نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أثناء استقباله سفير باكستان مالك محمد فاروق

سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء يتلقيان رسالتين من رئيس وزراء باكستان تسلمهما نائب وزير الخارجية

18 يوليو، 2024
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تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

كما تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رسالة مماثلة من نظيره الباكستاني.

وتسلم الرسالتين نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أثناء استقباله سفير جمهورية باكستان الإسلامية مالك محمد فاروق بمناسبة انتهاء مدة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

المصدر
كونا
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18 يوليو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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